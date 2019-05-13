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    Суспільство

    У РФ збираються утилізувати військову техніку України в Криму - ЗМІ

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    Прем&rsquo;єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом - У РФ збираються утилізувати військову техніку України в Криму - ЗМІ
    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом

    Сучасних зразків ми не спостерігали, а ті, які є, вони РФ не цікаві - голова комітету з оборони Держдум

    Росія буде змушена утилізувати українську військову техніку, що залишилася в Криму після анексії 2014 року, якщо Київ не забере її після закінчення десятирічного терміну. Про це заявив російському виданню ТАСС голова комітету з оборони Держдуми, колишній командувач Повітряно-десантних військ РФ Володимир Шаманов.

    «Це перш за все завдання керівництва України (стосовно української військової техніки в Криму, в тому числі кораблів, літаків). Виходячи з міжнародних норм, протягом 10 років вони повинні або забрати (техніку), або через 10 років ми будемо змушені це утилізувати , тому що те, що не знаходиться в експлуатації, занепадає і стає непридатним», – заявив Шаманов.

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    «Сучасних зразків ми не спостерігали, а ті, які є, вони Збройним силам РФ не цікаві», – додав він.

    Нагадаємо, на початку 2018 року Путін заявив, що РФ готова повернути з Криму Україні її військову техніку. Йшлося про повернення кораблів і бойових літаків. На думку президента РФ, українські військовослужбовці «могли б забрати свої кораблі в Одесу».

    Командувач військово-морськими силами України Ігор Воронченко заявив, що практично вся техніка, яка залишалася на території окупованого Криму, була відремонтована.

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна готова прийняти військові кораблі та авіатехніку з анексованого Криму, але разом із півостровом.

    Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін підкреслив, що Україна не отримувала офіційного звернення від Росії щодо повернення Києву військової техніки з Криму. Заяву президента РФ Володимира Путіна Клімкін назвав спробою легалізації анексію півострова.

    Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не вважають за необхідне направляти Україні будь-які офіційні письмові пропозиції і «слова Путіна в цьому випадку достатньо».

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