Російського стиліста Звєрєва оштрафували за пікет на Красній площі



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3 березня Звєрєв влаштував одиночний пікет з плакатом «Проти будівництва заводу на Байкалі» Фото: instagram.com/zverevsuperstar

Захист Звєрєва наполягав на тому, що в справі є тільки одна фотографія і ніде не вказано, як було встановлено, що вона зроблена саме на Красній площі

Тверський суд Москви в понеділок, 13 травня, оштрафував російського стиліста Сергія Звєрєва на 15 тисяч рублів за пікет, який той влаштував на Красній площі проти будівництва заводу на Байкалі.

Звєрєв визнаний винним в порушенні правил пікетування, оскільки провів свою акцію в місці, де організація публічного заходу забороняється, - на території, що безпосередньо прилягає до резиденції президента РФ на Красній площі, пише «Интерфакс».

Захист Звєрєва наполягав на тому, що в справі є тільки одна фотографія і ніде не вказано, як було встановлено, що вона зроблена саме на Красній площі.

«Сама Красна площа, як видно на фотографії, обгороджена металевими конструкціями, і на саму площу мій підзахисний не виходив», - сказав адвокат Михайло Бірюков.

Крім того, підкреслив він, закон обмежує проведення масових заходів поблизу резиденції президента РФ, але не одиночні пікети.

Як відомо, 3 березня Звєрєв влаштував одиночний пікет з плакатом «Проти будівництва заводу на Байкалі».

Проект китайського заводу з виробництва питної води на Байкалі викликав широкий суспільний резонанс в Росії. Після того розголосу в ЗМІ будівництво заводу було припинене.