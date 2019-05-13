Україна готова відмовитися від Мінських угод – Клімкін



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Клімкін заявив, що роздача паспортів РФ на окупованих територіях сходу України є зрадою

Україна планує відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Клімкін зазначив, що він повідомив про це колегам-міністрам з європейських держав у ході зустрічей.

«Якщо ви підете (на зняття санкційного тиску), як хочуть кілька країн, я в той же день вийду і скажу, що «Мінська» у нас тепер немає, і його вбила не тільки Росія, його вбили також ви», - заявив він.

Клімкін також заявив, що роздача паспортів РФ в зоні ООС є зрадою.

«На цей раз якимись формальними санкціями, персональними вже нічого не повинно закінчитися. Це точно буде те, що у нас називається "зрада". Якщо ми 10, 20, 50 осіб поставимо під санкції - це не відповідь. Я сьогодні сказав, що це мега-проблема для нас, для нашої національної безпеки. Причому не тільки окупованої території», - сказав Павло Клімкін.

Це Клімкін почав обговорювати з міністрами закордонних справ країн ЄС. За його інформацією, деякі цю думка не підтримують, проте більшість все ж «починають замислюватися».

Нагадаємо, глава МЗС України Павло Клімкін перебуває з робочим візитом у Брюсселі (Бельгія). Як зазначається, 13-14 травня він візьме участь у низці заходів з нагоди десятої річниці заснування зовнішньополітичної ініціативи Європейського союзу Східне партнерство.

Крім того, як вже повідомлялося, Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення РФ роздавати російські паспорти на Донбасі. Необхідно зазначити, що позиція України є іншою, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, яких зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.

Джерело: РБК-Україна