У Рівному продають шкільні зошити з московським собором



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Зошити з собором російської церкви виготовляє компанія «Тетрада»

У магазині кажуть, що це — спадщина ЮНЕСКО

У Рівному в одному з магазинів продають зошити, на палітурці якого зображений Собор Василя Блаженного з Красної площі у столиці Росії Москві. Про інцидент написало Суспільне.

Так, в одній з груп у Facebook Оксана Базовська повідомила 16 вересня, що купувала зошити дітям і «наткнулася на Красну площу».

«… майже 7 років війни. А ззаду українська абетка і напис, що в закладах освіти використання дозволяється … P.S. В асортименті не було ніяких інших столиць світу, крім цього», — написала вона і виклала фото зошита.

Користувачі підтримали жінку у коментарях.

Наступного дня на інцидент відреагували на офіційній сторінці торгової марки, в магазині якої продавали зошит. Там зазначили, що їх виготовляє компанія «Тетрада» і потрапляють в магазин вони у запакованих пачках.

Адміністрація запевняє, що храм Василя Блаженного — це не Красна площа та символом радянської влади ніколи не був, а радянської чи російської символіки на зошиті немає. Магазин визнає, що червоний колір в обрамленні зображення храму — це помилка виробника, бо викликає асоціацію з комунізмом.

Виробник зошитів цю ситуацію поки ніяк не коментував.