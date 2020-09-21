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    Суспільство

    У Рівному продають шкільні зошити з московським собором

    • Розсилка
    Зошити з собором російської церкви&nbsp;виготовляє компанія &laquo;Тетрада&raquo; - У Рівному продають шкільні зошити з московським собором
    Зошити з собором російської церкви виготовляє компанія «Тетрада»

    У магазині кажуть, що це — спадщина ЮНЕСКО

    У Рівному в одному з магазинів продають зошити, на палітурці якого зображений Собор Василя Блаженного з Красної площі у столиці Росії Москві. Про інцидент написало Суспільне.

    Так, в одній з груп у Facebook Оксана Базовська повідомила 16 вересня, що купувала зошити дітям і «наткнулася на Красну площу».

    «… майже 7 років війни. А ззаду українська абетка і напис, що в закладах освіти використання дозволяється … P.S. В асортименті не було ніяких інших столиць світу, крім цього», — написала вона і виклала фото зошита.

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    Користувачі підтримали жінку у коментарях.

    Наступного дня на інцидент відреагували на офіційній сторінці торгової марки, в магазині якої продавали зошит. Там зазначили, що їх виготовляє компанія «Тетрада» і потрапляють в магазин вони у запакованих пачках.

    Адміністрація запевняє, що храм Василя Блаженного — це не Красна площа та символом радянської влади ніколи не був, а радянської чи російської символіки на зошиті немає. Магазин визнає, що червоний колір в обрамленні зображення храму — це помилка виробника, бо викликає асоціацію з комунізмом.

    Виробник зошитів цю ситуацію поки ніяк не коментував.

    РПЦ ЮНЕСКО Рівне Facebook магазин спадщина
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