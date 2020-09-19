Попався на крадіжці: у столичному супермаркеті затримали податківця
Зловмисник намагався винести товар в барсетці
Співробітник податкової поліції Києва Василь Мариноха затриманий в одному зі столичних супермаркетів за крадіжку товару.
Про це повідомив «Київ оперативний» в соцмережі.
«Крадіжку товару податківець спробував провернути через касу, просто винісши в барсетці презервативи та інтимний гель «Полуничка» на загальну суму 961 грн», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затриманий податківець був переданий охороною супермаркету співробітникам Оболонського районного управління поліції Києва.
У податковій поліції наразі не прокоментували даний інцидент.
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