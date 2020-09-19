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    Попався на крадіжці: у столичному супермаркеті затримали податківця

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    Затриманий податківець був переданий охороною супермаркету співробітникам Оболонського районного управління поліції Києва - Попався на крадіжці: у столичному супермаркеті затримали податківця
    Затриманий податківець був переданий охороною супермаркету співробітникам Оболонського районного управління поліції Києва
    Фото ілюстративне

    Зловмисник намагався винести товар в барсетці

    Співробітник податкової поліції Києва Василь Мариноха затриманий в одному зі столичних супермаркетів за крадіжку товару.

    Про це повідомив «Київ оперативний» в соцмережі.

    «Крадіжку товару податківець спробував провернути через касу, просто винісши в барсетці презервативи та інтимний гель «Полуничка» на загальну суму 961 грн», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що затриманий податківець був переданий охороною супермаркету співробітникам Оболонського районного управління поліції Києва.

    У податковій поліції наразі не прокоментували даний інцидент.

    Раніше повідомлялося, що на спортивному майданчику в Києві чоловік зі зброєю пограбував підлітка (фото).

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