«Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства



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У «Правому секторі» наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн

Факт відмови Пальчевського від російського паспорта не встановлений

«Правий сектор» звернувся до Служби безпеки України щодо діяльності російської агентури.

Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

Партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова «Правого сектору» Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом в мери Києва Андрієм Пальчевським є сумнівною. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлений. Також у «Правому секторі» наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.

«Цей російський «гібридний» кандидат мімікрує під патріота, але є не більш, ніж проектом Медведчука та його російських кураторів», - зауважив Андрій Тарасенко.

Також у «Правому секторі» наголосили на співробітництві РПЦ в Україні (колишня УПЦ МП) з терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам. Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.

Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.

Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука.



