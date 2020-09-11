«Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства
Факт відмови Пальчевського від російського паспорта не встановлений
«Правий сектор» звернувся до Служби безпеки України щодо діяльності російської агентури.
Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.
Партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова «Правого сектору» Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом в мери Києва Андрієм Пальчевським є сумнівною. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлений. Також у «Правому секторі» наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.
«Цей російський «гібридний» кандидат мімікрує під патріота, але є не більш, ніж проектом Медведчука та його російських кураторів», - зауважив Андрій Тарасенко.
Також у «Правому секторі» наголосили на співробітництві РПЦ в Україні (колишня УПЦ МП) з терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам. Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби безпеки України.
Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.
Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.
Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.
Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука.