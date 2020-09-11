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    «Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства

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    У &laquo;Правому секторі&raquo; наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн - «Правий сектор» просить СБУ перевірити законність отримання Пальчевським українського громадянства
    У «Правому секторі» наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн

    Факт відмови Пальчевського від російського паспорта не встановлений

    «Правий сектор» звернувся до Служби безпеки України щодо діяльності російської агентури.

    Про це повідомляється на сторінці організації в Facebook.

    Партія під будівлею СБУ провела акцію, під час якої голова «Правого сектору» Андрій Тарасенко звернув увагу, що законність отримання українського громадянства кандидатом в мери Києва Андрієм Пальчевським є сумнівною. Адже факт відмови від російського паспорта не встановлений. Також у «Правому секторі» наголосили, що Пальчевський може мати і громадянство інших країн, що суперечить чинному законодавству України.

    «Цей російський «гібридний» кандидат мімікрує під патріота, але є не більш, ніж проектом Медведчука та його російських кураторів», - зауважив Андрій Тарасенко. 

    Також у «Правому секторі» наголосили на співробітництві РПЦ в Україні (колишня УПЦ МП) з терористами на окупованих територіях Донбасу. І нагадали, що Московський паріархат проводив і проводить проросійську агітацію на всій території України, отримує фінансування з невстановлених джерел і надає притулок проросійським терористам. Акція закінчилася передачею офіційних звернень представникам Служби безпеки України.

    Нагадаємо, що довкола інтерв'ю Пальчевського останніми днями вибухнув скандал – ВВС провела фактчекінг його заяв.

    Все почалося з того, що Андрій Пальчеський обіцяв росіянам возз'єднання. Його жорсткий конфуз потрапив на відео.

    Попри наявність відеодоказу Пальчевський звинуватив журналістку Діану Куришко у брехні. Потім Пальчевський почав постійно звинувачувати журналістів і вимагати вибачень.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що Вадим Столар спонсорує кампанію Пальчевського, щоб повернути вплив на КМДА.

    Крім того, «Правий сектор» обіцяє зупинити Пальчевського та інші проекти Медведчука. 

     Читайте також: Проєкт «Пальчевський». Хто за ширмою?


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