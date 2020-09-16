Власник Novus купує мережу магазинів Billa



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Про подальші плани розвитку буде оголошено додатково після завершення угоди та отримання дозволів регулюючих органів, - пресслужба компанії Novus

Мережа Novus і магазини Billa продовжать працювати в звичайному режимі

Компанії Consul Trade House UAB (єдиний учасник ТОВ «Новус Україна») і Rewe International AG досягли угоди про придбання 100% частки в статутному капіталі ПІІ «Білла-Україна», що володіє мережею супермаркетів під торговою маркою Billa на території України. Про це повідомляє пресслужба компанії Novus, пише Ліга.бізнес.

Відзначається, що мережа Novus і магазини Billa продовжать працювати в звичайному режимі, виконуючи раніше досягнуті договірні зобов'язання перед партнерами і контрагентами для стабільності ведення бізнесу.

Пресслужба компанії Novus інформує, що про подальші плани розвитку буде оголошено додатково після завершення угоди та отримання дозволів регулюючих органів.

«Зараз йде фінальне схвалення угоди Антимонопольним комітетом України», – йдеться у повідомленні.

Novus Україна - це 46 магазинів, включаючи франчайзингові. Загальна площа торгових комплексів становить понад 220 000 кв.м., більше 5500 співробітників і більше 50 000 найменувань різних категорій товарів.

Мережа Billa Україна налічує 35 магазинів, розташованих в Києві, Київській області та місті Житомирі.

До відома, 22 липня 2020 року Рада директор ЄБРР схвалив виділення Novus довгострокового кредиту в розмірі $ 100 млн на розширення мереж супермаркетів.