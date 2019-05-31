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    Суспільство

    У РНБО заявили, що засідання в Нормандському форматі планується у липні

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    Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в &laquo;нормандському форматі&raquo; - У РНБО заявили, що засідання в Нормандському форматі планується у липні
    Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в «нормандському форматі»

    Мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами МЗС Франції та Німеччини, - Данилюк

    Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що засідання країн у Нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо вирішення ситуації на Донбасі відбудеться всередині липня 2019. Про це він повідомив в ефірі «1+1», повідомляє РБК-Україна.

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    Він також наголосив, що мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами МЗС Франції та Німеччини.

    «Сьогодні відбулась зустріч президента Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини. 90% обговорення було обговоренням мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати і готуватися до зустрічі в Норманському форматі. Це може відбутись в середині липня, це є план», - заявив Данилюк.

    Нагадаємо, депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ, в якому містяться пропозиції щодо нової стратегії по Донбасу. Стратегія під назвою «Мир в Україні потребує нового імпульсу» скоро буде внесена в Бундестаг на обговорення.

    Відзначимо, Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в «нормандському форматі».

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