У РНБО заявили, що засідання в Нормандському форматі планується у липні



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Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в «нормандському форматі»

Мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами МЗС Франції та Німеччини, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що засідання країн у Нормандському форматі (Україна-Німеччина-Франція-Росія) щодо вирішення ситуації на Донбасі відбудеться всередині липня 2019. Про це він повідомив в ефірі «1+1», повідомляє РБК-Україна.

Він також наголосив, що мінський процес був головною темою сьогоднішньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з головами МЗС Франції та Німеччини.

«Сьогодні відбулась зустріч президента Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини. 90% обговорення було обговоренням мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати і готуватися до зустрічі в Норманському форматі. Це може відбутись в середині липня, це є план», - заявив Данилюк.

Нагадаємо, депутати Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) прийняли документ, в якому містяться пропозиції щодо нової стратегії по Донбасу. Стратегія під назвою «Мир в Україні потребує нового імпульсу» скоро буде внесена в Бундестаг на обговорення.

Відзначимо, Франція і Німеччина висловили президенту Володимиру Зеленському готовність дати новий імпульс переговорному процесу в «нормандському форматі».