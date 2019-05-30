Зеленський обговорив Мінський процес з главами МЗС Німеччини і Франції



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Глави МЗС Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан провели зустріч з Володимиром Зеленським, 30 травня 2019 року

Маас висловив упевненість, що мир на сході України може бути встановлено в рамках «нормандського формату»

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас сьогодні у Києві зустрівся з президентом України Володимир Зеленським. Після зустрічі німецький чиновник зазначив, що сторони думають над тим, як дати новий поштовх Мінському процесу для врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Користуючись такою хорошою можливістю, ми хочемо подумати над тим, як знову «оживити» Мінський процес, щоб досягти мети - встановлення миру на сході, чого дуже чекають люди там», - сказав глава МЗС ФРН на брифінгу біля Будинку з химерами в четвер в Києві.

Маас висловив упевненість, що мир на сході України може бути встановлено в рамках «нормандського формату».

«Ми дійшли згоди, що в «нормандському форматі» в рамках переговорів між Францією, Німеччиною, Росією і Україною ми будемо намагатися виконати Мінські домовленості для того, щоб був все-таки встановлений мир на сході України», - сказав він.

Маас зазначив, що Зеленський назвав досягнення миру на сході України своїм пріоритетом, і «ми його в цьому підтримуємо».

Зеленський зі свого боку відзначив підтримку Німеччиною та Францією «головного пріоритету кожного українця - припинення вогню на Донбасі».

«Вони підтримують наші пріоритети, пріоритети моєї команди в різних сферах - це і економічні питання, і питання боротьби з корупцією. І головний пріоритет кожного українця - припинення вогню, припинення війни», - сказав президент журналістам, виходячи з Будинку з химерами.

Нагадаємо, глави МЗС Німеччини та Франції у четвер перебувають з візитом у Києві.