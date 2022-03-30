У Словаччині створено гуманітарний хаб, який сполучатиметься із Закарпаттям

Віктор Микита зазначив, що хаб створено в рамках оптимізації процесу постачання гуманітарних вантажів з Європи до України

Робота Закарпатської ОВА разом зі словацькими партнерами починатиметься безпосередньо на закордонному хабі

У словацькому місті Кошице розпочав роботу європейський гуманітарний хаб Закарпатської ОВА. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Він зазначив, що хаб створено в рамках «оптимізації процесу постачання гуманітарних вантажів з Європи до України».

Хаб включатиме пряму залізничну гілку зі Словаччини в Україну, розміщений поруч аеропорт, розгалужену мережу магістралей з різними країнами та необхідну матеріально-технічну базу.

«Це означатиме суттєве збільшення об’ємів гуманітарної допомоги, швидке оформлення та транспортування вантажів одразу з хабу в Словаччині у «гарячі точки» України, можливість отримувати гуманітарний вантаж літаками», – підкреслив Микита.

Робота Закарпатської ОВА разом зі словацькими партнерами розпочинатиметься безпосередньо на закордонному хабі, додав він. Для успішного функціонування хабу останні організаційні питання були узгоджені з керівництвом області під час зустрічі із радником прем'єр-міністра Словацької республіки Едуардом Бурашом та Генеральним консулом Словацької республіки Паволом Панісом.

Відтепер відповіді на питання щодо можливостей використання хабу можна отримати за телефонами +380507000718, +380997272453 або по електронній пошті [email protected], зауважив голова ОВА.