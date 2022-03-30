Російські вороги викрали у Херсоні священника ПЦУ

Сьогодні «міліція» вивезла священника у невідомому напрямку

Російські загарбники викрали в Херсоні священника ПЦУ отця Сергія Чудиновича. Про зникнення херсонського священника повідомила журналістка «Укрінформу» Ярослава Мищенко у Facebook.

«Сьогодні о сьомій ранку «міліція» вивезла його у невідомому напрямку. Отець Сергій – дуже яскравий і відомий своєю проукраїнською позицією священник Херсона. У нього була дуже жива, дуже людяна парафія, де всі одне про одного дбали, допомагали ліками, продуктами – всім. Він поставив в храмі апарат для кави, і зробив перукарню. У перші дні війни він відспівував наших воїнів, навіть не ховаючись. У нього майже ранньохристиняська по силі довіри та любові громада. Український прапор був перед храмом навіть в період окупації», – написала журналістка.

Мищенко закликала усіх небайдужих допомогти у пошуках священника. «Давайте спробуємо врятувати ще одного. Він ніколи б не лишив свою паству у Херсоні. І він задуже яскравий, щоб не впадати у очі окупанту. Священики, які змогли стати священниками ПЦУ на Сході та Півдні і втримати парафії довгі роки у чомусь герої. Нам потрібні там живі герої, а не мученики», – написала вона.

Нагадаємо, 14 березня в окупованому Бердянську російські військові провели обшук помешкання священника ПЦУ Олега Ніколаєва, його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку. До слова, настоятель київського храму преподобного Феодора Освяченого, священик Української православної церкви отець Петро Семащук оголосив анафему російським загарбникам.

Як повідомлялося, російські загарбники вбили військового капелана, ігумена Платона (Моргунова). Раніше, 27 лютого російські військові вбили капелана Православної Церкви України Максима Козачину.

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