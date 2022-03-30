Окупант обстріляв Лисичанськ. З’явилися нові подробиці
Рятувальники знайшли під завалами одну загиблу людину
Зранку Лисичанськ Луганської області здригнувся від інтенсивних обстрілів окупантів, сильно пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Про це у Facebook повідомляє ДСНС.
Згідно з офіційною інформацією, під завалами, ймовірно, знаходяться люди. На місці події працюють 13 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС Луганської області.
Наразі врятовано п’ятьох людей, восьмеро евакуювали в безпечні місця. Також рятувальники під завалами знайшли одну загиблу людину. Роботи тривають. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вночі російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині, кількість загиблих і поранених уточнюють.
«Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих», – зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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