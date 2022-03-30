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    Окупант обстріляв Лисичанськ. З’явилися нові подробиці

    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Окупант обстріляв Лисичанськ. З’явилися нові подробиці
    В Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: ДСНС

    Рятувальники знайшли під завалами одну загиблу людину

    Зранку Лисичанськ Луганської області здригнувся від інтенсивних обстрілів окупантів, сильно пошкоджено житлові багатоповерхові будинки. Про це у Facebook повідомляє ДСНС.

    Згідно з офіційною інформацією, під завалами, ймовірно, знаходяться люди. На місці події працюють 13 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС Луганської області.

    фото: ДСНС

    фото: ДСНС

    Наразі врятовано п’ятьох людей, восьмеро евакуювали в безпечні місця. Також рятувальники під завалами знайшли одну загиблу людину. Роботи тривають. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

    Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вночі російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині, кількість загиблих і поранених уточнюють.

    «Приблизно о 6:30 ворог з важкого озброєння відкрив вогонь по житловим кварталам одного з районів Лисичанська. Маємо значні руйнування багатоповерхівок. Інформація стосовно кількості загиблих і поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих», – зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупант обстріляв Лисичанськ. З’явилися нові подробиці