У столиці протестували проти «Національних дружин»

Люди тримали гасла: «Не хочемо ніяких нацдружин!»

У Києві на Поштовій площі відбулася акція «Обійдемось без дружинників». Як повідомляє «Укрінформ», кілька десятків активістів виступили проти легітимізації парамілітарних рухів в Україні - так званих національних дружин. Люди тримали гасла: «Не хочемо ніяких нацдружин!», «Проти нацизму та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: hromadske.ua Акція проти «Національних дружин»

Люди тримали гасла: «Не хочемо ніяких нацдружин!»

У Києві на Поштовій площі відбулася акція «Обійдемось без дружинників». Як повідомляє «Укрінформ», кілька десятків активістів виступили проти легітимізації парамілітарних рухів в Україні - так званих національних дружин.

Люди тримали гасла: «Не хочемо ніяких нацдружин!», «Проти нацизму та мілітаризму», «Там, де ходять строєм, свободи не буде» та били в барабани.

Акцію організували художник Володимир Кузнєцов, архітектор Марія Полтораченко та активістка Клавдія Куницька.

Раніше повідомлялося, що члени громадського об’єднання «Національні дружини», які днями склали присягу у Києві, при патрулюванні вулиць українських міст матимуть легальну зареєстровану зброю.

Нагадаємо, 28 січня, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України. На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який освячував стяги дружин печаткою князя Святослава Хороброго та нардеп Олег Петренко.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Тітушки Авакова» чи «захисники-патріоти». Звідки взялися «Національні дружини» та чому їх вже бояться?