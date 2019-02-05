У Яценюка вважають своєю заслугою кримінальне провадження проти кума Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бурбак сподівається, що кум Путіна отримає належне покарання

Медведчук послідовно працює в інтересах Росії, - Бурбак

Фракція «Народний фронт» вітає рішення Генеральної прокуратури України, що відкрила кримінальне провадження проти Медведчука. Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак з трибуни парламенту, йдеться на партійному сайті.

Як зазначає Бурбак, Медведчук послідовно працює в інтересах Росії.

«Донедавна він мав у переговорному процесі, а може й досі має, напівофіційний статус, буцімто, для звільнення українських заручників. Складно сказати, кого Медведчук більше представляв у цих переговорах: Кремль чи Україну», - зауважив нардеп.

За словами політика, діяльність таких діячів сприяє не звільненню, а захопленню нових українських заручників. «Медведчук послідовно виправдовує дії держави-агресора і намагається звинуватити у цій війні Україну. Медведчук закликає до капітуляції. Він пропагує федералізацію, а фактично - розчленування України, де будуть ворожі анклави контрольовані з Москви», - підкреслив Бурбак.

На думку керівника фракції «Народний фронт», Медведчук постійно літає до Москви мабуть для отримання цінних вказівок від своїх господарів.

«Тепер Кремль, фактично офіційно, через Медведчука, визнав свою причетність до цілої низки так званих телеканалів. Зокрема, йдеться про «112 канал Україна» та «NewsOne», - наголосив Бурбак.

Нардеп підкреслив, що завдяки небайдужій громадськості і позиції фракції «Народний фронт», Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти кума Путіна Медведчука.

«Сподіваюсь, що справу Медведчука буде доведено і цей зрадник отримає належне покарання від Української держави», - підкреслив керівник фракції.

Бурбак також звернувся до народних депутатів подавати свої кандидатури до складу Тимчасової слідчої комісії про втручання Росії у вибори через своїх агентів на кшталт Медведчука.

«Ми ще раз закликаємо Президента, як голову РНБО, запровадити санкції проти кремлівсько-медведчуківських телеканалів «112 Україна» і «NewsOne». Це не медіа, а засоби пропаганди. Верховна Рада відповідну постанову ухвалила. Рішення за президентом і РНБО. Українці з нетерпінням чекають дієвої протидії ворожій агентурі», - резюмував Максим Бурбак.