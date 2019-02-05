«Народний фронт» вимагає повторного арешту активів Захарченка



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Максим Бурбак нагадав, що «тітухани» Захарченка прямо причетні до вбивства, принаймні, двох людей: В'ячеслава Веремія і Юрія Вербицького

Наразі Захарченко в Москві пише книжки, як він все життя боровся за приєднання України до «великої» Росії, - Бурбак

«Народний фронт» вимагає оскарження рішення суду щодо зняття арешту з активів міністра МВС часів Януковича Віталія Захарченка і вимагає повторного арешту усіх його активів. Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту, йдеться на партійному сайті.

«Народний фронт» обурений зняттям арешту з активів Захарченка в Україні.

«Нагадаю, це міністр Януковича, який роздавав «тітушкам» автомати Калашнікова, був з ними на зв’язку. Ці «тітухани» прямо причетні до вбивства принаймні двох людей: В'ячеслава Веремія і Юрія Вербицького. Я кажу про вже доведені факти. А ще триває слідство про вбивства безпосередньо на Майдані», - відзначив Бурбак, повідомивши, що наразі Захарченко в Москві пише книжки, як він все життя боровся за приєднання України до «великої» Росії.

«Куди підуть розблоковані активи Захарченка? На які цілі? «Народний фронт» вимагає оскарження рішення суду та повторний арешт усіх активів Захарченка!», - наголосив керівник фракції.