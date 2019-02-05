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    Суспільство

    «Народний фронт» ініціює звернення Ради про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО

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    Більшість українців підтримує вступ до НАТО, -&nbsp;<i>&nbsp;</i>наголосив Максим Бурбак - «Народний фронт» ініціює звернення Ради про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО
    Більшість українців підтримує вступ до НАТО, -  наголосив Максим Бурбак

    «Народний фронт» вимагає проголосувати за план дій щодо членства у НАТО вже цього тижня, - Бурбак

    Фракція «Народний фронт» ініціює офіційне звернення Верховної Ради до НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі. Відповідну постанову фракція зареєструє сьогодні. Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

    Бурбак підкреслив, що після прийняття змін до Конституції щодо незворотності курсу на ЄС і НАТО Верховна Рада має прийняти й постанову щодо звернення до НАТО щодо ПДЧ.

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    «Народний фронт» послідовно виступає за курс України до НАТО та ЄС», - підкреслив керівник фракції.

    За словами нардепа, фракція «Народний фронт» вимагає проголосувати за план дій щодо членства у НАТО вже цього тижня.

    «Це реалізація волі українського народу - більшість українців підтримує вступ до НАТО», -  наголосив керівник фракції.

    Бурбак зазначив, що підмоги потребує не лише Україна. «Посилення потребує і саме НАТО. Сила цього Альянсу в колективній безпеці. Це опора вільного світу», - підкреслив політик.

    «Україні потрібен план-графік євроатлантичної інтеграції. Сьогодні парламент і Кабмін наполегливо виконують план реформ для Асоціації та зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Ось як має  працювати влада! Точно так само ми виконаємо план для набуття членства в НАТО», - резюмував керівник фракції «Народний фронт». 

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    Кабмін ЄС Верховна Рада НАТО Народний фронт Україна
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