«Народний фронт» ініціює звернення Ради про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО



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Більшість українців підтримує вступ до НАТО, - наголосив Максим Бурбак

«Народний фронт» вимагає проголосувати за план дій щодо членства у НАТО вже цього тижня, - Бурбак

Фракція «Народний фронт» ініціює офіційне звернення Верховної Ради до НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі. Відповідну постанову фракція зареєструє сьогодні. Про це з трибуни парламенту заявив керівник фракції Максим Бурбак, йдеться на партійному сайті.

Бурбак підкреслив, що після прийняття змін до Конституції щодо незворотності курсу на ЄС і НАТО Верховна Рада має прийняти й постанову щодо звернення до НАТО щодо ПДЧ.

«Народний фронт» послідовно виступає за курс України до НАТО та ЄС», - підкреслив керівник фракції.

За словами нардепа, фракція «Народний фронт» вимагає проголосувати за план дій щодо членства у НАТО вже цього тижня.

«Це реалізація волі українського народу - більшість українців підтримує вступ до НАТО», - наголосив керівник фракції.

Бурбак зазначив, що підмоги потребує не лише Україна. «Посилення потребує і саме НАТО. Сила цього Альянсу в колективній безпеці. Це опора вільного світу», - підкреслив політик.

«Україні потрібен план-графік євроатлантичної інтеграції. Сьогодні парламент і Кабмін наполегливо виконують план реформ для Асоціації та зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Ось як має працювати влада! Точно так само ми виконаємо план для набуття членства в НАТО», - резюмував керівник фракції «Народний фронт».