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У Змієві на Харківщині вийшов перший від початку війни номер місцевої газети

glavcom.ua
У Змієві на Харківщині вийшов перший від початку війни номер місцевої газети
«Вісті Зміївщини» видаватимуться двічі на місяць
фото: НСЖУ

Видання не виходило в друк із початку війни, а редакція й узагалі опинилася на межі закриття

Напередодні Нового року в місті Зміїв Харківської області на 12 сторінках вийшов друком перший від початку повномасштабної російської агресії номер місцевої газети «Вісті Зміївщини». Відновити випуск газети фінансово допомогли Національна спілка журналістів України та іноземні благодійники, повідомляє НСЖУ.

«Коли розпочалася повномасштабна війна, Харківщина потрапила під удар ворога однією з перших, тож ми потурбувалися про те, щоб врятувати комп’ютерну техніку і обладнання редакції. Друкарня встигла віддрукувати наш номер від 24 лютого, але «Укрпошта» тоді призупинила доставку кореспонденції, і газета потрапила до читачів аж у травні», – розповів головний редактор «Вістей Зміївщини» Віктор Остренок. 

З огляду на особливі обставини початку війни (сусідні населені пункти було тимчасово окуповано), а також на банкрутство банку, який обслуговував видання, працівники редакції вирішили поки що друковану газету не випускати і зосередитися на наповненні сайту.

«Від початку війни і по листопад включно редакція перебувала у стані вимушеного простою. Доходів не було – ані від реклами, ані від замовників платних послуг щодо розміщення інформації. За таких обставин редакція опинилася на межі свого закриття!» – написав Віктор Остренок у редакційній статті в щойно видрукованому свіжому номері «Вістей Зміївщини».

Після звільнення Силами оборони України міста Балаклія, де розташована друкарня, підприємство повідомило виданням про свою готовність відновити друк газет. Проте, для цього було потрібно розв’язати масу організаційних, юридичних і особливо – фінансових проблем. Суттєво допомогла Зміївська міська рада, тендер на висвітлення діяльності якої видання виграло ще до війни. Надали допомогу й інші благодійники. 

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Російський агресор, прагнучи захопити нашу країну, позбавивши її народ усього українського, одним із головних своїх завдань ставить знищення українських засобів масової інформації. Про це свідчать численні попадання ракет і снарядів у редакції видань, у тому числі й на Харківщині, арешти, катування і вбивства журналістів на окупованих територіях, обстріли автівок із написом «Преса», намагання підірвати українську економіку, а разом із нею – й інформаційну сферу. Тож поновлення друку газети є важливим кроком на шляху збереження інформаційної галузі України.

У першому після великої перерви номері газети – матеріали про діяльність Зміївської і Слобожанської громад, роботу закладів охорони здоров’я, надання жителям громад гуманітарної допомоги, компенсацій на відновлення вікон, пошкоджених російськими обстрілами, розважальні матеріали.

Номер планується доправити передплатникам. Частину тиражу буде поширено безкоштовно (також серед вимушених переселенців).

«Вісті Зміївщини» видаватимуться двічі на місяць. У планах збільшити кількість журналістських, краєзнавчих, соціально-спрямованих, інших цікавих матеріалів.

Нагадаємо, у Бахмуті мешканці будуть отримувати безплатну газету. Одним із провідних завдань свіжого випуску газети «Вперед» стало розвіювання чуток і поширення інформації саме про евакуацію. Ще один важливий посил, який редакція намагається донести до містян – що міська влада стабільно працює.

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