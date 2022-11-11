Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Редактор газети зі звільненої Снігурівки розказав, що залишили після себе окупанти (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Редактор газети зі звільненої Снігурівки розказав, що залишили після себе окупанти (фото)
Мешканка Снігурівки зустрічає українських захисників
фото: Андрій Дубчак

«Редакцію розграбували, багато руйнувань»

Снігурівка – один із небагатьох населених пунктів Миколаївщини, який місяцями, аж до 10 листопада, перебував під російським контролем. Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков, поділився досвідом життя під окупацією, та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції, повідомляє НСЖУ.

«Зупинити друк видання нам довелося відразу після початку війни: Укрпошта вже не працювала, – розповів медійник. – Але журналістську роботу ми не полишили, працювали в соціальних мережах. Давали інформацію про те, що відбувається у місті. Люди мали отримувати об’єктивну і повну інформацію, адже правда – це найкращі ліки від шоку. Люди заспокоювалися, коли дізнавалися, що магазини й аптеки в місті працюють, пальне є».

Аж до 19 березня, коли в місто ввійшли загарбники, журналісти збирали інформацію про те, що відбувається у Снігурівці, про роботу волонтерів, документували злочини російських окупантів.

«14 березня, у день визволення Снігурівки від гітлерівських окупантів, рашисти скинули на місто чотири потужні бомби на парашутах. Внаслідок цього варварського акту в місті зруйновано багато будівель, були загиблі й поранені. Я працював на місці, фотографував, збирав інформацію, брав коментарі. І як же сильно мене здивувало, коли росіяни випустили по своєму телебаченню кадри тих самих руйнувань, які знімав і я, але подали це як «роботу українців»! – обурюється Ігор Новіков. – Зараз місто вже звільнене, але люди все ще бояться ворожих обстрілів та бомбардувань…»

Ввійшовши у місто і «зачистивши» його, загарбники почали подвірний обхід – шукали атовців, активістів, зброю. Прийшли й у будинок Ігоря Новікова, оглянули його робочий кабінет. Особливо журналіст турбувався за свою 88-річну матір, яка має хворобу серця і якій він певний час навіть не казав, що почалася війна. Працювати по професії ставало неможливо: за фотографування на вулицях міста загарбники цілком могли розстріляти.

В результаті було прийняте рішення залишити місто й перебратися до Одеси. Але не всім, хто хотів виїхати з міста, це вдалося.

Наразі журналіст продовжує збирати інформацію про ситуацію в Снігурівці поки що віддалено – повернутися в місто наразі не можна.

5 фото
На весь екран

«У будинку, де розміщена наша редакція, вибито вікна, офіс – пограбовано. З гаража вкрадено редакційну автівку. З редакції винесли майже все – включно з холодильником і стільцями. Але тішить, що зберігся витвір мистецтва – пам’ятний знак «Стіл журналіста», який у 2020 році редакції на 90-річчя газети подарував один із місцевих митців».

Загалом у Снігурівці – чимало руйнувань. Втім, розповідають і про курйозні моменти: поблизу птахофабрики у визволеному місті знайшли склад вкрадених у містян пральних машин. На кожній – напис, кому із окупантів вона мала «належати». Але сталося не так, як гадалося – поблизу розірвався снаряд, і все награбоване майно було знищено…

Нагадаємо, вчора українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.

Теги: окупанти війна журналіст місто окупація пальне звільнення рашисти росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

11 листопада Україна офіційно повідомила про звільнення Херсона
Затиснули в обіймах. Як херсонці зустрічають воїнів ЗСУ (відео)
Сьогодні, 16:08
Гуменюк: «Ситуація в Снігурівці потребує інформаційної тиші»
Над Снігурівкою замайорів український прапор (фото)
9 листопада, 16:42
Рашисти втікають з Херсонщини
«Результати можуть бути кращими за Харківські»: Арестович про наступ ЗСУ на Херсонщині
Сьогодні, 14:03

Події в Україні

Рада може ліквідувати Бюро економічної безпеки
Рада може ліквідувати Бюро економічної безпеки
ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі та РФ (відео)
ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі та РФ (відео)
Редактор газети зі звільненої Снігурівки розказав, що залишили після себе окупанти (фото)
Редактор газети зі звільненої Снігурівки розказав, що залишили після себе окупанти (фото)
Зібрано кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву
Зібрано кошти на перший морський дрон. Він матиме символічну назву
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю: перші фото
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю: перші фото
Ворог, ймовірно, масовано обстрілюватиме правий берег Херсонщини – «Південь»
Ворог, ймовірно, масовано обстрілюватиме правий берег Херсонщини – «Південь»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
61K
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
47K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
40K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
31K
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
24K
«Последний приказ был переодеваться в гражданку». Рашист розповів, що відбувається на Херсонщині

Новини

Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Сьогодні, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту