Редактор газети зі звільненої Снігурівки розказав, що залишили після себе окупанти (фото)

«Редакцію розграбували, багато руйнувань»

Снігурівка – один із небагатьох населених пунктів Миколаївщини, який місяцями, аж до 10 листопада, перебував під російським контролем. Головний редактор газети «Вісті Снігурівщини» Ігор Новіков, поділився досвідом життя під окупацією, та розповів, що загарбники зробили із приміщенням редакції, повідомляє НСЖУ.

«Зупинити друк видання нам довелося відразу після початку війни: Укрпошта вже не працювала, – розповів медійник. – Але журналістську роботу ми не полишили, працювали в соціальних мережах. Давали інформацію про те, що відбувається у місті. Люди мали отримувати об’єктивну і повну інформацію, адже правда – це найкращі ліки від шоку. Люди заспокоювалися, коли дізнавалися, що магазини й аптеки в місті працюють, пальне є».

Аж до 19 березня, коли в місто ввійшли загарбники, журналісти збирали інформацію про те, що відбувається у Снігурівці, про роботу волонтерів, документували злочини російських окупантів.

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«14 березня, у день визволення Снігурівки від гітлерівських окупантів, рашисти скинули на місто чотири потужні бомби на парашутах. Внаслідок цього варварського акту в місті зруйновано багато будівель, були загиблі й поранені. Я працював на місці, фотографував, збирав інформацію, брав коментарі. І як же сильно мене здивувало, коли росіяни випустили по своєму телебаченню кадри тих самих руйнувань, які знімав і я, але подали це як «роботу українців»! – обурюється Ігор Новіков. – Зараз місто вже звільнене, але люди все ще бояться ворожих обстрілів та бомбардувань…»

Ввійшовши у місто і «зачистивши» його, загарбники почали подвірний обхід – шукали атовців, активістів, зброю. Прийшли й у будинок Ігоря Новікова, оглянули його робочий кабінет. Особливо журналіст турбувався за свою 88-річну матір, яка має хворобу серця і якій він певний час навіть не казав, що почалася війна. Працювати по професії ставало неможливо: за фотографування на вулицях міста загарбники цілком могли розстріляти.

В результаті було прийняте рішення залишити місто й перебратися до Одеси. Але не всім, хто хотів виїхати з міста, це вдалося.

Наразі журналіст продовжує збирати інформацію про ситуацію в Снігурівці поки що віддалено – повернутися в місто наразі не можна.

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«У будинку, де розміщена наша редакція, вибито вікна, офіс – пограбовано. З гаража вкрадено редакційну автівку. З редакції винесли майже все – включно з холодильником і стільцями. Але тішить, що зберігся витвір мистецтва – пам’ятний знак «Стіл журналіста», який у 2020 році редакції на 90-річчя газети подарував один із місцевих митців».

Загалом у Снігурівці – чимало руйнувань. Втім, розповідають і про курйозні моменти: поблизу птахофабрики у визволеному місті знайшли склад вкрадених у містян пральних машин. На кожній – напис, кому із окупантів вона мала «належати». Але сталося не так, як гадалося – поблизу розірвався снаряд, і все награбоване майно було знищено…

Нагадаємо, вчора українські захисники звільнили місто Снігурівка, що у Миколаївській області. Бійці опублікували відповідне відео з населеного пункту.