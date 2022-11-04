У Бахмуті мешканці будуть отримувати безплатну газету

У місті немає інтернету, тож люди можуть отримати інформацію з преси

У місті Бахмут, що на Донеччині, місцеві мешканці будуть отримувати разом із гуманітарною допомогою місцеву газету «Вперед» – першу з початку повномасштабної війни. Про це повідомив голова у Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко.

«У місті немає світла, немає інтернету, і в цих умовах друкована газета – це єдиний спосіб донести до людей інформацію», – каже головна редакторка Світлана Овчаренко.

Останній перед широкомасштабною війною номер «Вперед» вийшов 23 лютого. Коли розпочалася війна, журналісти вже не могли видавати газету, бо вона друкується у Краматорську, а дорога на це місто одразу стала небезпечною.

Від обстрілів і бомбардувань суттєво постраждало приміщення редакції, яке розташоване на першому поверсі житлового будинку. Зокрема, в офісі вибито вікна. Обладнання частково вдалося евакуювати. Поїхали з міста й працівники редакції – зараз вони перебувають у різних куточках України.

Редакція продовжувала підтримувати свій сайт, але не полишала надії та мрії на відновлення видання й друкованої газети, хоча б у дистанційному режимі.

У Бахмуті, в умовах відсутності зв’язку, люди відчувають інформаційний вакуум. Тим часом, незважаючи на систематичні обстріли, люди в прифронтовому місті ще є. За інформацією міської влади, в самому Бахмуті наразі залишається приблизно 10 тис. осіб, і ще 5 тис. – у селах громади. Вони майже постійно ховаються у підвалах та сховищах, рятуючись від обстрілів.

Тому одним із провідних завдань свіжого випуску газети «Вперед» стало розвіювання чуток і поширення інформації саме про евакуацію. Ще один важливий посил, який редакція намагається донести до містян – що міська влада стабільно працює.

Щойно віддрукований випуск №9 за 2022 рік вийшов накладом 3 тис. примірників. Зокрема, НСЖУ залучила своїх міжнародних партнерів, щоб профінансувати друк цього номеру.

Нагадаємо, у Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках точаться важкі бої. Проте наразі найскладніша ситуація у районі Вугледара.