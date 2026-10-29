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Україна може заборонити російськомовні пісні та кліпи: заява мовної омбудсманки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна може заборонити російськомовні пісні та кліпи: заява мовної омбудсманки
За словами Івановської, законодавчу ініціативу підтримав комітет Верховної Ради
фото: glavcom.ua, wikipedia

Відповідні обмеження передбачає законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді в липні 2026 року

Верховна Рада може заборонити публічне виконання, показ і демонстрацію російськомовної культурної продукції, зокрема пісень, музичних кліпів та інших творів. Відповідні зміни до законодавства передбачає законопроєкт №15412, зареєстрований у Верховній Раді. Ініціативу підтримав профільний парламентський комітет. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в розмові в межах проєкту hromadske.talk, передає «Главком».

За словами мовної омбудсманки, зміни мають стосуватися, зокрема, статті 15 закону «Про культуру». Нині закон обмежує виконання російськомовних пісень та інших творів на території України громадянами Росії.

«Я сподіваюсь, що зміни будуть і в законі «Про культуру» (зокрема до статті 15). Де поза законом опиниться російськомовний культурний продукт», – зазначила Івановська.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт №15412 зареєстрували у Верховній Раді 15 липня 2026 року. Документ передбачає зміни до законодавства щодо забезпечення функціонування української мови як державної.

Згідно з пояснювальною запискою, пропонується заборонити публічне виконання, показ і демонстрацію творів, виконуваних державною мовою держави-агресора. Обмеження також мають охопити фонограми, відеограми та музичні кліпи, що містять записи такого виконання.

Івановська наголосила, що йдеться і про російськомовні музичні твори, які досі слухають в Україні, зокрема в публічному просторі.

«І, більше того, виконують їх», – додала мовна омбудсманка.

На якому етапі перебуває ініціатива

За словами Івановської, законодавчу ініціативу підтримав комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики під головуванням Микити Потураєва.

Водночас можливі обмеження ще не означають, що російськомовна культурна продукція вже опинилася поза законом. Для запровадження нових правил парламент має ухвалити відповідні зміни до законодавства.

Варто нагадати, щонайменше 44 жителі Росії та Криму від лютого 2022 року зазнали переслідувань за виконання чи прослуховування українських пісень. 

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