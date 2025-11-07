Головна Київ Новини
Киянин співав російські пісні у формі поліцейського заради «хайпу»: яке покарання отримає

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн
фото: поліція Києва/Facebook

Провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету

Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 20-річного киянина, який опублікував у соцмережах відео, де він у поліцейській формі виконує російські пісні з нецензурною лексикою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що провокативний контент співробітники поліції виявили під час моніторингу Інтернету. За словами правоохоронців, на одному з відео в соцмережах хлопець, одягнений в поліцейський однострій, виконував російські пісні з ненормативною лексикою.

фото: Національна поліція України/Facebook

Співробітники Дарницького управління поліції спільно із аналітиками кримінального аналізу встановили особу порушника – ним виявився 20-річний житель столиці. Останній пояснив, що зробив це заради хайпу та з метою збільшити кількість підписників.

Поліцейські склали відносно молодика адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП - незаконне використання особою ознак належності до Національної поліції України. Порушнику загрожує штраф у розмірі до 34 тис. грн.

Поліція наголошує: використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність. 

Раніше поліцейські Києва притягнули до адміністративної відповідальності блогера, який знімав провокативні відео, представляючись працівником кіберполіції. 28-річний користувач соцмереж, який має десятки тисяч підписників, вів стрім, будучи одягнутий в поліцейський однострій. Порушник, видаючи себе за співробітника кіберполіції, поводив себе зухвало та вживав нецензурну лексику.

