Росія переслідує людей за українську музику з початку війни

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія переслідує людей за українську музику з початку війни
У РФ і Криму людей карають за виконання та прослуховування українських пісень
Громадян РФ та окупованого Криму карають за виконання або прослуховування українських пісень, зокрема «Стефанія» та «Гуляночка»

Щонайменше 44 жителі Росії та Криму від лютого 2022 року зазнали переслідувань за виконання чи прослуховування українських пісень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Людей притягували до відповідальності за статтями про «дискредитацію» армії, демонстрацію екстремістської атрибутики або дрібне хуліганство. Приводами для переслідувань були пісні «Червона калина», «Стефанія» гурту Kalush Orchestra та «Гуляночка» Вєрки Сердючки.

«Максимальну кількість протоколів – шість – отримали учасники одного весільного застілля у Бахчисараї. За версією поліції, на святі звучала пісня «Червона калина», яку російська влада вважає бойовою піснею, яку використовує Організація українських націоналістів (визнана в Росії екстремістською). Власник банкетної зали отримав 15 діб арешту, діджей і танцівниця – по 10 діб, мати нареченого – 5 діб, мати нареченої – штраф 40 тисяч рублів, дружина власника ресторану штраф 50 тисяч», – зазначили у повідомленні.

Аналогічні претензії поліція висунула переможниці конкурсу краси «Місіс Крим-2022» Ользі Валєєвій та її подрузі через відео, на якому дівчата співали пісню «Червона Калина». Їх також оштрафували.

«У 2022 року в Криму місцеві жителі Юнус Буджек та Ділявера Меметов сиділи в машині та слухали пісню «Стефанія» переможців Євробачення Kalush Orchestra. На них донесли, що поліція склала протоколи про «дискредитацію». Їх оштрафували на 30 та 35 тисяч рублів, при цьому у рішенні суду», – йдеться у повідомленні.

Також у Росії та Криму відкривали кримінальні справи проти громадян за антивоєнні пости та відео з українськими піснями. Наприклад, колишнього політолога з Петербурга Євгена Бестужева засудили умовно за пости та ролики українською мовою, а викладача Московського державного технічного університету імені Баумана Олександра Нестеренка звинуватили у розпалюванні ненависті через публікації українських пісень у соцмережах.

Серед них були «Ми ростем» гурту «Воплі Відоплясова» та «Запалимо зранку – Україна переможе» у виконанні Gordon Black.

Всього з початку війни у адміністративних справах, пов’язаних із українськими піснями, щонайменше 12 людей були заарештовані, 17 – оштрафовані, в інших випадках покарання або невідоме, або протоколи були скасовані.

Нагадаємо, що росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака Влада Дарвіна. Ідеться про трек артиста «Три сестри». Композицію виконавець створив 2013 року, а коли вона 2024-го знову опинилася в трендах, то переклав її українською. Росіяни теж не оминули увагою популярність пісні «Три сестри». Ба більше, вони без жодного на те дозволу співають її російськомовну версію на федеральному пропагандистському телеканалі.

Крим росія Червона калина росіяни пісня поліція штраф

