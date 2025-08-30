Головна Скотч Шоу-біз
«Золотий вік» розірвав співпрацю з Настею Каменських через російські пісні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Рішення було ухвалено «опираючись на цінності та принципи» компанії

Ювелірна компанія «Золотий вік» припинила співпрацю зі співачкою Настею Каменських (NK) після її виступу в США, де вона виконувала пісні російською мовою. Про це представники бренду повідомили на своїй сторінці, передає «Главком».

За словами компанії, рішення було ухвалено «опираючись на цінності та принципи». «Золотий вік» планує запустити нову рекламну кампанію з оновленою концепцією, яка вийде вже цього року. З офіційної сторінки бренду вже видалено всі фото співачки та теги з її ім'ям. Настя Каменських була обличчям «Золотого віку» з 2021 року.

Нещодавно Каменських виступила в нічному клубі в Маямі, де виконала свої старі російськомовні хіти, зокрема «Красное вино» і «Это моя ночь». Хоча раніше вона переклала їх українською мовою. Під час виступу співачка звернулася до публіки російською, зазначивши, що «неважливо, якою мовою ми розмовляємо».

Нагадаємо, Вєрка Сердючка потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською.

Після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що «російськомовним пісням не місце в українській столиці», особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

Раніше шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

«Главком» інформував, нещодавно співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавній конфлікт із мовним омбудсменом Тарасом Кремінем. Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена».

