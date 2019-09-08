Україна покращила свій рейтинг привабливості в туристичній сфері



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Україна показала найшвидше зростання в субрегіоні

За останні два роки Україна піднялася в Індексі конкурентоспроможності в сфері подорожей і туризму на 10 позицій і посіла 78 місце з 140.

Про це свідчить доповідь Всесвітнього економічного форуму в галузі туризму, повідомляє UBR.

«Експерти відзначають, що Україна показала найшвидше зростання в субрегіоні, зробивши це за рахунок трьох параметрів: поліпшення ділового середовища (піднялися з 124 місця на 103-е), підвищення міжнародної відкритості (пішли з 78 місця на 55-е), поліпшення загальної інфраструктури (зросли з 79 місця на 73-е)», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що згідно з підрахунками експертів, Україна набрала 3,7 бали з 7. Слід зазначити, що 7 балів не набрала жодна країна. Максимум – 5,4 бала:

Іспанія (5,4 бала).

Франція (5,4 бала).

Німеччина (5,4 бала).

Японія (5,4 бала).

США (5,3 бала).

Найменше туристів приваблюють Ємен (2,4 бала), Чад (2,5 бала), Ліберія (2,6 бала), Бурунді (2,7 балів) і Конго (2,7 бала).

Підкреслимо, що за кількістю балів Україна зрівнялася з Ямайкою, Шрі-Ланкою, Вірменією, Казахстаном і Намібією.