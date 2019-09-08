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    У світі

    Комуністи можуть вперше не потрапити до парламенту Чехії, – опитування

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    Комуністи можуть вперше не потрапити до парламенту Чехії, – опитування
    Фото: etatist.com

    Наразі за комуністів готові проголосувати лише 4,5% чехів

    Рейтинг чеських комуністів вперше опустився нижче 5-відсоткового порогу, необхідного для проходження до парламенту.

    Про це свідчить опитування, проведене Kantar CZ, – повідомляє iDnes.

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    Наразі за комуністів готові проголосувати лише 4,5% чехів.

    Лідером опитування залишається партія ANO Андрея Бабіша. Попри корупційні скандали та масові протести проти нього, за його партію згодні віддати голоси 30% чехів – це на 4,5% краще, аніж було зафіксовано у червні.

    Друге місце впевнено утримує навичок чеської політики – партія «Пірати». За партію, яка вперше потрапила до парламенту, готові віддати голоси 17% чехів. Втім, це на 1,5 відсотки менше, аніж влітку.

    Якщо б вибори відбувалися зараз, до парламенту також мали шанси пройти правоконсервативна партія ODS (14,5%), ультраправі популісти з SPD (8%), соціал-демократи (6%), а також партії STAN та KDU-CSL (по 5%).

    Останні вибори до нижньої палати чеського парламенту пройшли у жовтні 2017 року. На них перемогла партія ANO, отримавши голоси 29,6% виборців. За комуністів проголосували 7,7% чехів.

    Нагадаємо, уряд меншості Чехії, який очолює популістська партія ANO, зміг утримати владу на фоні провалу голосування в парламенті по вотуму недовіри.

    Наступні вибори мають пройти восени 2021 року.

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