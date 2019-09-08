Кольченко: я не просив помилування



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Олександр Кольченко пробув в ув’язненні у російських в’язницях майже 5 років

На питання співробітника СІЗО, чи хоче Олександр повернутися назад, Кольченко відповів, що йому байдуже

Звільнений український політв'язень Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування.

Про це він сказав в інтерв'ю «Громадському».

За його словами, у СІЗО в Москві його завели в кабінет, де співробітник дав взірець прохання про помилування.

«Я читаю - там прохання про помилування. «Я, такий-то, визнаю свою провину…» Кажу: дякую, нічого не буду писати», - сказав Кольченко.

На питання співробітника СІЗО, чи хоче Олександр повернутися назад, відповів, що йому байдуже.

«Співробітник такий: «гаразд, ви вже написали». І пішов», - додав Олександр.

Нагадаємо, Кольченко пробув в ув’язненні у російських в’язницях майже 5 років. Його заарештували в Криму і засудили за участь у «терористичній організації» до 10 років ув'язнення разом із кримським режисером Олегом Сенцовим.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Як писав «Главком», звільнений політв'язень Олександр Кольченко має намір продовжити навчання в Таврійському університеті на спеціальності «туризм». Олександр має намір стати агентом з організації туризму.

Також у суботу ввечері президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.