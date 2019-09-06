Цьогоріч Чорнобильську зону відвідала рекордна кількість туристів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зона відчуження ЧАЕС Фото: Denis Vishnevskiy

У Чорнобильській зоні затверджено 21 маршрут для відвідувачів

У зоні відчуження ЧАЕС затверджено 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних та 3 повітряні. Зокрема, цьогоріч спеціалістами зони відчуження було розроблено нові водні маршрути на виконання указу президента «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

«Основне завдання, яке стоїть перед нами – безпека кожного відвідувача, який перетинає межі зони відчуження. Кількість відвідувачів зони відчуження значно зростає щороку, як і інтерес до теми Чорнобиля загалом. Щоб забезпечити потребу відвідувачів у цікавій та правдивій інформації, ми підтримуємо розвиток нових форм відвідування, які дозволяють нам якісно комунікувати з туристами», - наголосив голова ДАЗВ Віталій Петрук.

Цього року уже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за 8 місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб. Від початку року цей показник збільшився уп’ятеро: ще у січні–лютому зону відвідувало менше 3 тисяч людей на місяць, а починаючи з березня, кількість туристів почала стрімко зростати.

Старт повноцінної роботи водних та повітряних маршрутів стане можливим після завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів.

Як повідомлялося, днями на офіційному сервісі з організації візитів на Чорнобильську АЕС з'явилося одразу три нових маршрути.

Більше про маршрути на ЧАЕС можна дізнатися тут.

Читайте також: