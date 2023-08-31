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Україна розробляє до шести безпілотників із дальністю польоту понад 1000 км – NYT

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна розробляє до шести безпілотників із дальністю польоту понад 1000 км – NYT
Україна зробила ставку на власні розробки безпілотників
фото: RBC

Україна пообіцяла США не завдавати ударів по РФ західною зброєю, і зробила ставку на розробку власних БПЛА

Наприкінці минулого року ЗСУ почали завдавати перших ударів безпілотникам по об'єктах на території Росії. З кожним місяцем дальність та ефективність атак підвищується, і про те, як в Україні справи з розробкою БПЛА, пише The New York Times.

У публікації посилаються на слова українських конструкторів та наголошують, що в Україні розробляється до шести моделей безпілотників дальньої дії. Серед них є такі, які можуть літати на відстань понад 1000 кілометрів.

Повідомляється, що українські виробники дронів роблять безліч експериментів. Завдаються удари по об'єктах, з яких РФ здійснювала атаки по Україні, включаючи аеродроми та інші військові та логістичні об'єкти (нафтобази, штаби безпеки та урядові установи).

Автори статті зазначають, що, за даними аналітиків, дрони стали знаковим технологічним досягненням війни в Україні. Це стосується і крихітних літальних апаратів, що використовуються вздовж фронту для скидання ручних гранат або розвідки, і літаків великої дальності для ударів далеко від фронту.

Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк заявив: «Ми є свідками абсолютно нового типу війни, можливо, навіть нової теорії війни з використанням безпілотників. Недорогий дрон може вразити дуже дорогий об'єкт, наприклад вантажні літаки».

Загороднюк додав, що росіяни вважають себе абсолютно непереможними на своїй території, оскільки Україна обіцяла США не використовувати там західне обладнання. Натомість Україна зробила ставку на власні розробки безпілотників, і те, що відбувається зараз, наголосив ексміністр, це лише перші удари углиб Росії.

Нагадаємо, транснаціональна компанія BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузі виробництва зброї, безпеки та аерокосмічної сфери, відкриє своє представництво в Україні. Володимир Зеленський зустрівся з представниками компанії та підписав Угоду про співпрацю щодо локалізації виробництва озброєнь між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.

Теги: війна військові Україна беспилотники

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