Світова компанія з виробництва зброї відкриє офіс в Україні – Зеленський (відео)
Озброєння виробництва BAE Systems вже активно працює в Україні
Транснаціональна компанія BAE Systems зі штаб-квартирою в Лондоні, яка веде діяльність у галузі виробництва зброї, безпеки та аерокосмічної сфери, відкриє своє представництво в Україні. Про це повідомляє Офіс президент ща результатами зустрічі Володимира Зеленського з представниками компанії.
З підсумками зустрічі було підписано Угоду про співпрацю щодо локалізації виробництва озброєнь між Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та BAE Systems.
Зеленський подякував генеральному директору компанії Чарльзу Вудберну та команді BAE Systems за це рішення.
«Ми високо цінуємо, коли приватні компанії у такий час відкривають свої офіси у нашій країні. Насамперед це дуже важливий сигнал підтримки нашого народу, українських громадян», – наголосив глава держави.
Крім того, президент зазначив, що озброєння виробництва BAE Systems, зокрема артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90, вже активно працює в Україні, допомагає наближати перемогу та отримує позитивні відгуки українських військових.
Також було підписано Рамкову угоду про співпрацю з ремонту, запасних частин та виробництва нових легких гармат L119 між Міністерством оборони України та BAE Systems.
«Найкраща зброя, яка зараз допомагає нашим воїнам захищати Україну, має вироблятися в Україні. Розвиток власного виробництва зброї – топ-пріоритет», – написав Зеленський після зустрічі у своєму Telegram.
Нагадаємо, триває 554-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Минулої доби Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
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