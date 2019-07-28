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    Суспільство

    Україна висловила рішучий протест через приїзд до окупованого Криму прем’єра РФ Медведєва

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    Cпроби російської сторони інтерпретувати подібні &laquo;візити&raquo; в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними - МЗС - Україна висловила рішучий протест через приїзд до окупованого Криму прем’єра РФ Медведєва
    Cпроби російської сторони інтерпретувати подібні «візити» в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними - МЗС

    Цинічною є мета «візиту» – участь у параді окупаційного флоту Росії - МЗС

    Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з російським прем’єрміністром Дмитром Медведєвим до тимчасово окупованого Росією Криму.

    Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті МЗС України.

    «Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною візитом делегації на чолі з головою уряду Російської Федерації Медведєвим до тимчасово окупованих Росією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, який розпочався 28 липня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

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    У МЗС наголошують, що зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням з боку України. У коментарі зазначається, що цинічною є мета «візиту» – участь у параді окупаційного флоту Росії.

    МЗС продовжує дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідань російськими посадовими особами території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає Автономну Республіку Крим і м. Севастополь.

    «Cпроби російської сторони інтерпретувати подібні «візити» в Україну як внутрішньодержавні поїздки є нікчемними і свідчать про відверте нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, її зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами», - наголошують у МЗС.

    У відомстві звертають увагу, що вся повнота відповідальності за негативні для Автономної Республіки Крим і Севастополь наслідки від тимчасової присутності на Кримському півострові російських окупаційних адміністрацій відповідно до норм міжнародного права покладається на Російську Федерацію як державу-окупанта.

    Як повідомлялося, прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв анонсував візит до анексованого Севастополя 28 і 29 липня. Він уже відвідав окупований Севастополь, де взяв участь у заходах з нагоди дня Військово-морського флоту Росії.

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