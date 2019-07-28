Засновник Bellingcat звинуватив Росію в кібератаках на пошти співробітників



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Кібератаку здійснили на поштові скриньки на платформі ProtonMail, яка вважається однією з найбільш захищених сервісів

Кібератаки були спрямовані на невелику групу журналістів, що працюють над розслідуваннями причетності РФ до отруєння Скрипаля

Засновник дослідницької пошукової мережі цивільних журналістів Bellingcat Еліот Хіггінс заявив, що Росія, скоріш за все, скоїла ряд кібератак на поштові скриньки співробітників Bellingcat.

Про це Хіггінс повідомив у своєму Twitter.

«І знову Bellingcat опинилась мішенню для кібератак, які, скоріш за все, пов’язані з нашою роботою по Росії», - написав Хіггінс.

За його засновника Bellingcat, активність «хакерів, тролів або ЗМІ» з РФ вказує на значущість розслідувань міжнародної журналістської групи.

Хіггінс також зазначив, що кібератаки були спрямовані на невелику групу журналістів, що працюють саме над розслідуваннями причетності РФ до отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії Скрипаль у місті Солсбері, що у Великій Британії, у березні 2018 року. Наразі Bellingcat аналізує дані про хакерський напад.

У організації додали, що кібератаку здійснили на поштові скриньки на платформі ProtonMail, яка вважається однією з найбільш захищених сервісів, якою, зокрема, користуються журналісти для конфіденційного листування зі своїми інформаторами

Нагадаємо, отруєння Скрипаля та його дочки сталося у березні 2018 року.

У вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії повідомив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Нещодавно розслідувачі Bellingcat повідомили, що російські агенти готували замах на Скрипаля у Швейцарії.