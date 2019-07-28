У ЄС назвали затримання на акції в Москві порушенням свободи слова та зібрань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років

В Москві затримано понад тисячу мирних демонстрантів, серед яких діячі опозиції та журналісти

В Євросоюзі закликали Росію дотримуватись принципів свободи слова та свободи зборів, а також відреагували на затримання учасників акції в центрі Москви 27 липня.

Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич.

«В Москві затримано понад тисячу мирних демонстрантів, серед яких видатні діячі опозиції та журналісти. Вони закликали до вільних і демократичних виборів у Москві у вересні 2019 року. Ці затримки та непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників супроводжують тривожну серію арештів та поліцейських набігів на політиків-опозиціонерів, проведених останніми днями, і ще раз серйозно підривають основні свободи вираження поглядів, асоціацій та зборів. Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми очікуємо їх захисту», - йдеться у повідомленні.

В Євросоюзі також закликали Росію поважати міжнародні зобов'язання при проведенні місцевих виборів у вересні цього року.

«Ми очікуємо, що влада Російської Федерації буде дотримуватися зобов'язань Росії та інших міжнародних зобов'язань ОБСЄ під час проведення майбутніх місцевих виборів», - зазначила Косьянчич.

Як повідомлялось, 27 липня близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Раніше повідомлялося, що затримано більше тисячі осіб. Кількість затриманих у Москві стала рекордною за останні сім років.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до влади Росії з вимогою звільнити всіх затриманих на протестних акціях у Москві.