Українці в Ізраїлі будуть отримувати українську пенсію - Офіс президента



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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу приїздив до Києва в середині серпня Фото: сайт Офісу президента

Новий Кабінет міністрів повинен розпочати процес підготовки ратифікації угоди щодо пенсійного забезпечення між Україною та Ізраїлем

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, і обіцяє сприяти початку підготовки відповідного документа новим Кабінетом міністрів, а також розгляду цього питання українським парламентом.

«Президент Володимир Зеленський зазначив Нетаньягу, що Україна не відмовляється від цієї угоди. Глава Української держави пообіцяв сприяти тому, щоб після парламентських виборів новий Кабінет міністрів розпочав процес підготовки ратифікації документа і це питання було розглянуто Верховною Радою", - йдеться у відповіді пресслужби президента України на запит «Інтерфакс-Україна».

У прес-службі наголосили, що тему угоди між Україною і Ізраїлем про пенсійне забезпечення українців, що виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, обговорювали під час недавнього візиту до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з ініціативи ізраїльської сторони.

Відповідний документ було підписано 7 років тому.

Нагадаємо, питання поновлення та отримання раніше призначеної пенсії за віком особами, які проживали на території України та яким були призначені пенсії відповідно до чинного законодавства України до їх виїзду, було предметом розгляду у Конституційному Суді України в 2009 році, за результатами якого Конституційний Суд прийняв рішення № 25-рп/2009, яким визнав неконституційними положення про те, що «пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України» та положення про те, що «під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Незважаючи на вказане рішення КСУ, органи Пенсійного фонду відмовляли у поновленні раніше призначеної пенсії з підстав відсутності договору з питань соціального (пенсійного) забезпечення між Україною та Ізраїлем.