Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом



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Зеленський разом з Нетаньягу вшанує жертв масових розстрілів та Голокосту в Бабиному Яру

Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії - Голодомор і Голокост - президент

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єрміністра Держави Ізраїль Біньяміна Нетаньягу із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це Зеленський заявив на спільному брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна та Ізраїль мають давні тісні історичні зв'язки. Наші народи спільно пережили усі трагедії новітньої історії - Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Я знаю, як засоби масової інформації позитивно висвітлюють відвідання під час візиту прем'єрміністром Ізраїлю Національного меморіалу жертв Голодомору. Розумію, як тепло це буде сприйнято українським суспільством. Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу», - сказав Зеленський.

Він нагадав, що разом з Нетаньягу вшанує жертв масових розстрілів та Голокосту в Бабиному Яру.

«Все це гіркі моменти нашої спільної історії, які повинні об'єднувати нас з надією про світле майбутнє та неможливість повторення подібних трагедій», - акцентував президент.

Нагадаємо, Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.