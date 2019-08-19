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    Суспільство

    Україна та Ізраїль підписали угоду про вивчення у школах івриту й української

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    Минулий візит прем&rsquo;єрміністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року - Україна та Ізраїль підписали угоду про вивчення у школах івриту й української
    Минулий візит прем’єрміністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року

    В Україні вперше за 20 років перебуває з візитом керівник ізраїльського уряду

    Під час зустрічі президента Володимира Зеленського і прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу представники Міністерства освіти України та Ізраїлю підписали угоду «про сприяння вивченню івриту у закладах освіти України та вивченню української мови у закладах освіти Ізраїлю».

    Про це написала прессекретар Зеленського Юлія Мендель на своїй сторінці у Facebook.

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    За словами Мендель, загалом було підписано «низку українсько-ізраїльських документів», що сприятимуть співпраці, зокрема, у сферах сільського господарства та освіти.

    Як повідомлялося, в Україні вперше за 20 років перебуває з візитом керівник ізраїльського уряду. Минулий візит прем’єрміністра Ізраїлю в Україну відбувся ще в березні 1999 року.

    Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом.

    Також нагадаємо, Зеленський та Нетаньягу домовились вирішити проблеми при в’їзді українців в Ізраїль.

     

     

     

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    Ізраїль освіта українська мова Україна Facebook Юлія Мендель
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