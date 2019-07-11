Глава МінТОТ: виплачувати пенсії на окупованому Донбасі наразі неможливо



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Черниш бачить тільки одну схему для виплати пенсій

За словами міністра, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов’язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш заявив, що наразі неможливо виплачувати пенсії українцям, які проживають на окупованих територіях Донбасу.

Про це він сказав в ефірі «Радіо Донбас.Реалії».

«Це неможливо. Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути забезпечена. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, отримувати пенсію на картки, видані Ощадбанком України», - заявив Черниш.

За його словами, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов’язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків.

«Пенсійний фонд не просто наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що «віджали» підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки. Підприємства, які там працювали, до останнього дня платили податки в бюджет України», - додав очільник МінТОТ.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, чому не всі громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, на сьогодні отримують українську пенсію.

Також він заявив, що вважає, що не можна виплачувати пенсії всім без винятку громадянам України з окупованого Донбасу.

Натомість правозахисна організація Human Rights Watch закликала Україну спростити процедуру виплат пенсій жителям непідконтрольних Києву регіонів Донбасу.