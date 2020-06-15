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    Суспільство

    Українські артисти просять владу захистити їх права

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    Артисти наголошують, що в Україні механізм управління авторськими правами так і не урегульований - Українські артисти просять владу захистити їх права
    Артисти наголошують, що в Україні механізм управління авторськими правами так і не урегульований

    Представники культури хочуть, щоб парламент проголосував за законопроєкт № 3377, де йдеться про державну підтримку сфери культури та креативних індустрій

    Українські артисти записали відеозвернення до представників влади з проханням проголосувати за законопроєкт № 3377.

    У законі йдеться про державну підтримку сфери культури та креативних індустрій.

    У відео артисти акцентують увагу на тісному взаємозв’язку сфери авторських прав та економіки, також на такому негативному явищі як систематичному потраплянні країни в сумнозвісний список країн піратів «301».

    Участь у ролику взяли члени найбільшої авторської організації України ГО «УААСП», серед яких Валерій Харчишин (Друга ріка), гурт Антитіла — Тарас Тополя та Сергій Вусик, Народний артист України Олександр Злотник, Олег Фагот Михайлюта (ТНМК), LAMA, Андрій Яценко Dizel (Green Grey) та інші.

    Артисти наголошують, що в Україні механізм управління авторськими правами так і не був урегульований. «Щорічно з 2017 року наша держава потрапляє під санкції США у, так званий, «список 301» (Special 301 report) як одна з найбільш «піратських» держав світу. Артисти протягом багатьох років не отримують в повному обсязі авторську винагороду за використання їх інтелектуальної власності, як це відбувається у цивілізованому світі, що унеможливлює повноцінний розвиток креативної індустрії», - йдеться у повідомленні.

    Артисти говорять, що оскільки більшість з них отримують дохід лише з концертної діяльності, тому змушені збільшувати ціну квитка аби покрити всі організаційні витрати й отримати мінімальний дохід для подальшого розвитку. «Якби в Україні повноцінно запрацювала система збору і розподілення роялті, артисти отримали б вагому надбавку до власних доходів і могли б суттєво знизити вартість квитків на свої музичні події. Саме так відбувається в цивілізованих країнах, де артисти компенсують свої витрати, пов’язані з творчою діяльністю саме доходами з авторської винагороди, а не завищеною ціною квитка на власні шоу», - пояснюють представники культури.

    У зверненні до влади також йдеться про те, що тисячі українських авторів, які вже внесли свій вагомий внесок в розвиток культури, проте через різні фактори (вік, стан здоров‘я, інші причини) сьогодні не можуть на пряму монетизувати свою творчість, вимушені виживати і принижуватися щоразу отримуючи копійки від держави.

    До відома, громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав», єдина із усієї країни визнана повноцінним членом міжнародної конфедерації організацій колективного управління – CISAC, але досі повноцінно не визнана державою Україна.

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    Українські артисти просять владу захистити їх права
    Українські артисти просять владу захистити їх права
    Українські артисти просять владу захистити їх права
    Українські артисти просять владу захистити їх права
    Українські артисти просять владу захистити їх права
    Українські артисти просять владу захистити їх права
    Українські артисти просять владу захистити їх права
    Українські артисти просять владу захистити їх права

    «На сьогодні без змін до порядку імплементації цього профільного Закону (№ 2415)- вже неможливо запустити роботу авторських ОКУ, а автори залишаються без роялті на невизначений час на майбутнє. Ухвалення законопроекту № 3377 з поправкою, яку вимагають українські Автори (так звана “поправка депутата В’ятровича» № 70) забезпечить: чітке врегулювання сфери збору роялті через ОКУ; цивілізовані правила відносин між ОКУ та правовласниками, унеможливить нелегітимний збір роялті поза системою ОКУ в перехідний період, передбачений поправкою № 76»- прокоментував Валерій Харчишин, директор ГО «УААСП».

     «Важливість голосування законопроєкту 3377 разом із поправками від авторської спільноти важко переоцінити. Але ще більш важливою є майбутня акредитація, яка має поставити крапку в багаторічній історії невизначеності у сфері роялті. Я переконаний, що організація, яка створена авторами і заради авторів нарешті має отримати акредитацію та зацементувати за собою право збирати і розпоряджатися авторською винагородою. Системно, прозоро, на користь авторської спільноти та всієї країни», - додав лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.

    Нагадаємо, Верховна Рада 13 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)». Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.

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