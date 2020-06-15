Українські артисти просять владу захистити їх права



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Артисти наголошують, що в Україні механізм управління авторськими правами так і не урегульований

Представники культури хочуть, щоб парламент проголосував за законопроєкт № 3377, де йдеться про державну підтримку сфери культури та креативних індустрій

Українські артисти записали відеозвернення до представників влади з проханням проголосувати за законопроєкт № 3377.

У законі йдеться про державну підтримку сфери культури та креативних індустрій.

У відео артисти акцентують увагу на тісному взаємозв’язку сфери авторських прав та економіки, також на такому негативному явищі як систематичному потраплянні країни в сумнозвісний список країн піратів «301».

Участь у ролику взяли члени найбільшої авторської організації України ГО «УААСП», серед яких Валерій Харчишин (Друга ріка), гурт Антитіла — Тарас Тополя та Сергій Вусик, Народний артист України Олександр Злотник, Олег Фагот Михайлюта (ТНМК), LAMA, Андрій Яценко Dizel (Green Grey) та інші.

Артисти наголошують, що в Україні механізм управління авторськими правами так і не був урегульований. «Щорічно з 2017 року наша держава потрапляє під санкції США у, так званий, «список 301» (Special 301 report) як одна з найбільш «піратських» держав світу. Артисти протягом багатьох років не отримують в повному обсязі авторську винагороду за використання їх інтелектуальної власності, як це відбувається у цивілізованому світі, що унеможливлює повноцінний розвиток креативної індустрії», - йдеться у повідомленні.

Артисти говорять, що оскільки більшість з них отримують дохід лише з концертної діяльності, тому змушені збільшувати ціну квитка аби покрити всі організаційні витрати й отримати мінімальний дохід для подальшого розвитку. «Якби в Україні повноцінно запрацювала система збору і розподілення роялті, артисти отримали б вагому надбавку до власних доходів і могли б суттєво знизити вартість квитків на свої музичні події. Саме так відбувається в цивілізованих країнах, де артисти компенсують свої витрати, пов’язані з творчою діяльністю саме доходами з авторської винагороди, а не завищеною ціною квитка на власні шоу», - пояснюють представники культури.

У зверненні до влади також йдеться про те, що тисячі українських авторів, які вже внесли свій вагомий внесок в розвиток культури, проте через різні фактори (вік, стан здоров‘я, інші причини) сьогодні не можуть на пряму монетизувати свою творчість, вимушені виживати і принижуватися щоразу отримуючи копійки від держави.

До відома, громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав», єдина із усієї країни визнана повноцінним членом міжнародної конфедерації організацій колективного управління – CISAC, але досі повноцінно не визнана державою Україна.

«На сьогодні без змін до порядку імплементації цього профільного Закону (№ 2415)- вже неможливо запустити роботу авторських ОКУ, а автори залишаються без роялті на невизначений час на майбутнє. Ухвалення законопроекту № 3377 з поправкою, яку вимагають українські Автори (так звана “поправка депутата В’ятровича» № 70) забезпечить: чітке врегулювання сфери збору роялті через ОКУ; цивілізовані правила відносин між ОКУ та правовласниками, унеможливить нелегітимний збір роялті поза системою ОКУ в перехідний період, передбачений поправкою № 76»- прокоментував Валерій Харчишин, директор ГО «УААСП».

«Важливість голосування законопроєкту 3377 разом із поправками від авторської спільноти важко переоцінити. Але ще більш важливою є майбутня акредитація, яка має поставити крапку в багаторічній історії невизначеності у сфері роялті. Я переконаний, що організація, яка створена авторами і заради авторів нарешті має отримати акредитацію та зацементувати за собою право збирати і розпоряджатися авторською винагородою. Системно, прозоро, на користь авторської спільноти та всієї країни», - додав лідер гурту Антитіла Тарас Тополя.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)». Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.