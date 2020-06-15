  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський квапить Раду із законопроєктом про підтримку культури

    • Розсилка
    <span>Зеленський: надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантину потребує швидких і ефективних рішень</span> - Зеленський квапить Раду із законопроєктом про підтримку культури
    Зеленський: надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантину потребує швидких і ефективних рішень

    В Офісі президента нагадали, що відповідний проєкт закону парламент ухвалив за основу 13 травня

    Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.

    Про це йдеться у листі глави держави, адресованому спікеру Дмитру Разумкову, повідомляє пресслужба президента.

    «Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду народними депутатами у другому читанні проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)» № 3377», - ідеться у повідомленні.

    В Офісі президента нагадали, що відповідний проєкт закону парламент ухвалив за основу 13 травня, комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики було доручено доопрацювати та внести документ на розгляд до сесійної зали у другому читанні.

    У листі Зеленський наголошує, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантинних обмежень через поширення коронавірусу потребує швидких і ефективних рішень.

    «З огляду на зазначене і важливість підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України рішення щодо згаданого проєкту закону України», – йдеться в листі Президента.

    Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3377 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)». Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.

    Верховна Рада культура Володимир Зеленський президент парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ