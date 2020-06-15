Нардепам пропонують дозволити брати собі помічників без освіти



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У березні Рада дозволили помічникам нардепів не подавати е-декларацію

У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт

Верховній Раді пропонують дозволити брати нардепам помічників-консультантів без освіти. Відповідний законопроєкт №3644 внесли до Ради.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так зараз закон визначає, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

Цей же законопроєкт вимогу до освіти помічника нардепа виключає.

Також проєкт пропонує, щоб залишок коштів загального фонду, встановленого на відповідний рік для оплати праці помічників-консультантів, нардеп розподілив на виплату грошової компенсації за невикористані помічниками дні щорічної основної та додаткової відпусток. Йдеться і про дні відпустки, які помічник не використав минулого року.

Як повідомлялось, Рада дозволили помічникам нардепів не подавати електронну декларацію.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський схвалив закон, яким помічникам нардепів дозволили сумісництво.