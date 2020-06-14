Єврейські організації просять український уряд захистити єврейські культурні пам’ятки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам'ятник жертвам Голокосту у Богданівці Миколаївської області осквернили у вересні минулого року

Головний рабин рідного міста президента Зеленського просить налагодити процес картографування культурно значущих пам’яток єврейського минулого з занесенням їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері просить уряд захистити культурні пам’ятки. Про це йдеться у листі «Федерації єврейських громад України», який є у розпорядженні «Главкома».

Лірон Едері зазначив, що пам'ятки, зведені євреями у Жовкві, Гусятині, Шаргороді, Луцьку та інших подібних містах України, відвідують щороку понад 200 000 туристів, але сьогодні багато таких пам’яток руйнуються і потребують захисту, реставрації, фінансування і картографування.

Головний рабин рідного міста президента Зеленського просить налагодити процес картографування культурно значущих пам’яток єврейського минулого з занесенням їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Також Лірон Едері сподівається на підтримку держави у вигляді збільшення розміру субвенції місцевим бюджетам, що допоможе привести пам’ятки культурної спадщини у привабливий вигляд та забезпечити належний догляд за ними.

Як повідомлялося, головний рабин Кривого Рогу Лірон Едері стверджує, що чинний Закон України «Про освіту» лише частково враховує потреби нацменшин під час освітнього процесу.