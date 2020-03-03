Українські школярі підуть на весняні канікули наприкінці березня



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На додаток до весняних канікул на школярів України чекають ще кілька «вихідних бонусів» у квітні і травні

Канікули стартують у понеділок, 23 березня, а з 30 березня, школярі знову розпочнуть навчання

В українських школярів у 2020 році весняні канікули заплановані на останній тиждень березня. Відпочинок учнів триватиме тиждень.

Так, канікули стартують у понеділок, 23 березня, а в понеділок, 30 березня, школярі знову розпочнуть гризти граніт науки.

Зазначається, що, выдповыдно до закону України про освіту, остаточне рішення про дату весняних канікул залишається за адміністрацією навчального закладу.

На додаток до весняних канікул на школярів України чекають ще кілька «вихідних бонусів».

Так, школірі відпочиватимуть від навчального процесу у понеділок, 20 квітня, – вихідний з нагоди Великодня, а також у День праці – в п'ятницю, 1 травня.

Раніше повідомлялося, що тривалі літні канікули погано впливають на психіку учнів і викладачів.

Також нагадаємо, що всі школи Японії закрили на карантин через коронавірус.