У Рівному школяр знову викрав маршрутку, щоб покататися містом



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Минулого тижня хлопець вже викрадав маршрутку та їздив містом з пасажирами

У Рівному 16-річний хлопець, який минулого тижня вкрав зі стоянки маршрутку та їздив нею містом, увечері 1 березня знову влаштував собі покатушки. Цього разу він взяв іншу маршрутку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

16-річний житель села Малий Олексин Рівненського району зайшов на територію стоянки, що по вулиці Курчатова у Рівному. Натиснувши аварійне відкривання дверей, проник у маршрутку, де знайшов ключі під сонцезахисним козирком.

Близько 23 години новоспечений «маршрутчик» приїхав на заправку на вулиці Млинівській. Там його помітив 20-річний рівнянин, який одразу повідомив до поліції.

На вулиці Князя Володимира викрадений автобус зупинили патрульні. Відповідно до освідування 16-річний підліток був тверезий та пояснив поліцейським, що захотів покататися.

Минулої середи, 26 лютого, цей школяр вкрав маршрутку зі стоянки на Млинівській, їздив містом, у салоні було троє пасажирів. Він пояснив, що робив це задля розваги. Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне заволодіння транспортним засобом».

Тепер слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за фактом повторного незаконного заволодіння транспортним засобом. Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Крім того, слідчі клопотатимуть у суді про обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Також планують призначити судово-психіатричну експертизу, оскільки підліток перебуває на обліку в лікаря. Хлопцю загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.