У школі Дніпра розпорошили газ: 15 учнів опинились у лікарні



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Інцидент стався 27 лютого у школі № 69 міста Дніпро

У чоловічому туалеті навчального закладу невідомий розпорошив газ із балончика

Невідомі розпорошили перцевий газ із балончика в одній зі шкіл Дніпра. У результаті інцинденту в лікарню було госпіталізовано 15 учнів. Про це повідомляє «Дніпро оперативний».

Інцидент стався в четвер, 27 лютого, близько 10:27 у школі № 69. Як розповіла директор закладу Марина Шевченко, газ розпилили в чоловічому туалеті.

На місце події виїжджали чотири бригади швидкої допомоги. Медикам довелося госпіталізувати 15 учнів з п'ятого, сьомого і дев'ятого класів. Решту школярів по домівках забирали батьки.

Раніше в Київській області в школі міста Сквира один із учнів розпорошив сльозогінний газ. По допомогу до лікарів звернулися школярі віком від 5 до 15 років. 16 осіб госпіталізували.