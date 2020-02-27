У Києві почали тестувати учнівський е-квиток



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Учнівський квиток – це не просто проїзний для учнів, він багатофункціональний і поступово у ньому з’являтимуться нові сервіси, - КМДА

Всі електронні учнівські квитки виготовлять коштом столичного бюджету, – Назаров

У Києві почали тестувати учнівський електронний квиток. Про це заявив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров, повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що у пілотному проєкті беруть участь перші 36 столичних шкіл.

«Сьогодні учнівські квитки отримають 28 тисяч школярів. Хочу підкреслити, що учнівський квиток – це не просто проїзний для учнів. Картка багатофункціональна, і поступово в ній з’являтимуться нові сервіси. Адже користуватися перевагами життя в розумному місті мають як дорослі, так і підростаючі кияни», – зауважив Назаров.

Чиновник поінформував, що презентація електронного учнівського квитка відбулася у спеціалізованій школі №80, яка є одним з осередків Kyiv Smart City School та платформою для впровадження розумних технологій у навчальному процесі.

«У рамках презентації учнівських квитків відбулося завершення квесту «З валідатором на ти», під час якого школярі пересувалися містом громадським транспортом різними smart-локаціями. 50 школярів стали офіційними тестувальниками учнівського квитка і продовжують змагання за приз. Протягом лютого-березня вони мають залишати відгуки у соцмережах про учнівський квиток, відмічаючи їх хештегами #smartпокоління та #ятестуюеквиток. Ця інформація буде використана для вдосконалення сервісу. Троє найактивніших тестувальників отримають заохочувальні подарунки», – розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Наразі у школах продовжують збирати дані для оформлення електронних учнівських квитків для всіх столичних учнів (крім випускних 11-х класів). Уже найближчим часом до всіх столичних закладів освіти надійде детальна інструкція з інформацією про те, що потрібно для оформлення такого документа та яким чином треба надавати необхідну інформацію.

У КМДА повідомили, що всі електронні учнівські квитки виготовлять коштом міського бюджету. Повністю на Електронний учнівський квиток місто перейде тільки після того, як усі школи зберуть необхідну інформацію.