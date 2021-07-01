Український боєць дістав під Широкиним осколкові поранення

1 липня бойовики обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік Широкиного

В результаті обстрілу бойовиків біля населеного пункту Широкине один військовослужбовець операції Об’єднаних сил отримав проникаючі осколкові поранення. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Відомо, що 1 липня бойовики обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік Широкиного.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення. Бійця транспортували до лікувального закладу.

Повідомляється, що стан пораненого – середньої тяжкості.

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Також сьогодні бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото).

Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.