Російські найманці чотири рази порушували «тишу» на Донбасі

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Протягом минулої доби у районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

«Біля Невельського та Красногорівки противник застосовував міномети 120-го калібру. Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

«Станом на 7 годину ранку, 30 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає», – додали у штабі.

Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

Напередодні повідомлялося, що українські військові заглушили ворожий безпілотник на Луганщині.

Крім того, в окупованому Донецьку все частіше з'являються українські графіті. Про це «Главкому» розповів місцевий житель Олександр Пахомов. Чоловік проінформував: «У нас на бульварі Шевченка вже давно з'явилися трафаретні написи «Бульвар русского ополчения», а днями до них внизу домалювали жовтий прямокутник, щоб мало вигляд, як український прапор. Молодці. Патріотичне підпілля діє».

Додамо, що в місцях позбавлення волі у РФ та на тимчасово окупованих Росією українських територіях перебувають 405 громадян України, включаючи військових і жінок.

Тим часом Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію. Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.