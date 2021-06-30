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    Російські найманці чотири рази порушували «тишу» на Донбасі

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    Бойових втрат серед військових Об&rsquo;єднаних сил немає - Російські найманці чотири рази порушували «тишу» на Донбасі
    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає
    Фото: Міноборони

    На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь

    Протягом минулої доби у районі проведення Операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російських бойовиків. Про це повідомляє пресслужба штабу Об’єднаних сил.

    «Біля Невельського та Красногорівки противник застосовував міномети 120-го калібру. Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    «Станом на 7 годину ранку, 30 червня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    • Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
    • Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
    • Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає», – додали у штабі.

    Використовуючи координаційний механізм, українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

    Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями.

    Напередодні повідомлялося, що українські військові заглушили ворожий безпілотник на Луганщині.

    Крім того, в окупованому Донецьку все частіше з'являються українські графіті. Про це «Главкому» розповів місцевий житель Олександр Пахомов. Чоловік проінформував: «У нас на бульварі Шевченка вже давно з'явилися трафаретні написи «Бульвар русского ополчения», а днями до них внизу домалювали жовтий прямокутник, щоб мало вигляд, як український прапор. Молодці. Патріотичне підпілля діє».

    Додамо, що в місцях позбавлення волі у РФ та на тимчасово окупованих Росією українських територіях перебувають 405 громадян України, включаючи військових і жінок.

    Тим часом Рада скасувала штрафи за виїзд з ОРДЛО через Росію. Штрафи скасували на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл ОРДЛО військові Операція Об’єднаних сил безпілотник
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    Російські найманці чотири рази порушували «тишу» на Донбасі