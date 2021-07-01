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    Ворог десять разів відкривав вогонь: що відбувається на Донбасі

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    Українська армія контролює ситуацію у зоні бойових дій - Ворог десять разів відкривав вогонь: що відбувається на Донбасі
    Українська армія контролює ситуацію у зоні бойових дій
    Фото: Операція Об'єднаних сил / Facebook

    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає

    Протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «Біля Золотого-4 противник застосовував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснювали обстріл українських позицій з озброєння БМП-1, мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. А біля Красногорівки ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

    В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

    «На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ», – зазначили в ООС.

    Станом на 7 годину ранку, 1 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

    Біля населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

    Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

    На ворожі обстріли наші військові відкривали вогонь у відповідь.

    Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі обстріл військові СЦКК Авдіївка Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Ворог десять разів відкривав вогонь: що відбувається на Донбасі