Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)

Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа

Окупанти стріляли з 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами

Російські окупаційні війська обстріляли житловий сектор у прифронтовій Авдіївці. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що окупанти стріляли з 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.