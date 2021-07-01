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    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)

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    Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа - Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)

    Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа

    Фото: Рressjfo / Facebook

    Окупанти стріляли з 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами

    Російські окупаційні війська обстріляли житловий сектор у прифронтовій Авдіївці. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Зазначається, що окупанти стріляли з 122 мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм, які заборонені Мінськими угодами.

    Внаслідок обстрілу постраждало кілька житлових будинків місцевих мешканців. Один будинок зруйнувала пожежа. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

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    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)
    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 30 червня, зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

    Теги: пожежа окупанти бойовики на Донбасі Донеччина обстріл Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки з важкої артилерії (фото)