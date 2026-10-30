Українську делегацію жителі зустрічали зі сльозами на очах: перші кадри з окупованих Олешок

До міста на Херсонщині прибула гуманітарна місія: там розпочали евакуацію людей і роздачу допомоги

Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині зустріли українську делегацію зі сльозами на очах. Перші кадри з міста свідчать про емоційну зустріч місцевих мешканців із представниками України. Про це повідомляє «Главком».

На кадрах видно, що місцеві радіють представникам України, які вперше за довгий час змогли дістатися окупованого міста.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що українська делегація безпечно дісталася до Олешок. За його словами, там розпочали евакуацію жителів і роздачу гуманітарної допомоги.

«Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешків. Розпочалась евакуація і роздача гуманітарної допомоги. Режим тиші продовжується. Подробиці згодом», – написав Арахамія.

Гуманітарну місію готували за участю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Раніше він повідомляв про домовленості щодо організації евакуації людей, які хочуть залишити окуповане місто, а також доставки допомоги тим, хто залишиться.

Точну кількість людей, яких вдасться евакуювати, наразі не повідомляють. Прем’єр-міністр Сергій Корецький уточнив, що раніше озвучена ним цифра 527 осіб була помилковою. За його словами, рятувальна операція триває, а дані змінюються. Офіційну інформацію обіцяють оприлюднити після її завершення.