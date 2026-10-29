Росія скористалася перемир'ям в Олешках для підготовки наступу на Херсон – Bild

Українські військові помітили активне перекидання російських підрозділів і техніки до Дніпра

Російські війська могли використати тимчасове припинення вогню в районі окупованих Олешок Херсонської області для підготовки наступу на Херсон. Українські військовослужбовці повідомили про переміщення російської техніки, реактивних систем залпового вогню та підрозділів безпілотної авіації ближче до Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на німецьке видання Bild.

За інформацією журналістів, українські військові зафіксували на відео активне пересування російських підрозділів на тимчасово окупованій території Херсонщини. Військовослужбовці припускають, що окупанти можуть готуватися до наступальних дій після завершення локального перемир'я, яке, за даними видання, має тривати до 1 листопада.

Один з українських військових розповів Bild, що російські вантажівки КамАЗ регулярно перевозять особовий склад у районі окупованих населених пунктів.

Крім того, російська армія облаштовує промислову зону Каховки протидроновими сітками. Такі конструкції використовують для захисту техніки, військових позицій та інших об'єктів від атак безпілотників.

За словами військовослужбовця, у лісовому масиві поблизу села Раденськ окупанти розмістили значну кількість реактивних систем залпового вогню «Град». На цій ділянці російські підрозділи також укріплюють укриття та вирубують дерева. Про пересування російських військових вантажівок повідомляють і мешканці тимчасово окупованої Голої Пристані.

Ще один український військовослужбовець розповів журналістам, що російські підрозділи безпілотної авіації переміщуються ближче до Дніпра.

Він припустив, що після завершення перемир'я російські війська можуть спробувати форсувати річку та розпочати наступальні дії на правобережжі Херсонської області. Водночас Bild наголошує, що незалежного підтвердження планів російського командування щодо наступу на Херсон наразі немає.

Переміщення військової техніки та особового складу саме собою також не доводить, що Росія вже ухвалила рішення про проведення масштабної наступальної операції. Херсон розташований на правому березі Дніпра, тоді як російські війська утримують позиції на тимчасово окупованому лівобережжі області.

Для проведення наземного наступу на обласний центр російським підрозділам необхідно було б форсувати Дніпро, перекинути військову техніку та забезпечити постачання боєприпасів. Така операція потребувала б значних ресурсів і створювала б додаткові ризики для російських військ.

Нагадаємо, у районі тимчасово окупованих Олешок було погоджено локальне припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Раніше народний депутат Давид Арахамія повідомив, що спільна делегація України, США та Росії прибула до пункту, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу до Олешок.

За його словами, на місці працюють журналісти трьох держав, які документуватимуть перебіг гуманітарної операції. Зокрема, четверо американських журналістів телеканалу Newsmax мають працювати як незалежні спостерігачі разом із представниками гуманітарних організацій.